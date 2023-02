Cassero, ecco la variante La città cambierà così

La porta d’accesso principale al centro storico di Città di Castello cambierà volto con la Variante del Cassero i cui lavori sono stati assegnati in questi giorni. La variante è finanziata con fondi europei da 1 milione e 400 mila euro, (400 mila euro nell’ambito della programmazione di Agenda Urbana a carico del Comune). Il sindaco Luca Secondi insieme all’assessore Riccardo Carletti nel dare l’annuncio ricordano che "la partenza dei lavori della Variante del Cassero inaugurerà una lunga stagione di opere pubbliche che interesserà tutto il centro storico, con l’apertura di numerosi cantieri di qui al 2024". Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria tra la discesa di via Marchesani e il parcheggio di piazzale Ferri, da cui partirà un tratto stradale alternativo che by-passerà l’attuale strettoia sotto il bastione, aggirerà le abitazioni collocate nell’area e si ricongiungerà alla viabilità esistente all’altezza del parcheggio Collesi. A ridosso delle mura urbiche, nel tratto di accesso alle scale mobili, si aprirà così una piazza urbana di collegamento al centro storico, snodo di un percorso ciclopedonale allestito sull’attuale carreggiata di via Nazario Sauro, che verrà parzialmente smantellata per fare spazio al verde pubblico attrezzato e valorizzare anche lo scorcio delle mura urbiche che si trova nell’area. Mobilità sostenibile e traffico più leggero con questo progetto che allontanerà il traffico veicolare dalle mura urbiche per un tratto di circa 400 metri. Nell’ambito dei lavori della Variante del Cassero saranno riqualificati i bagni pubblici di piazzale Ferri mentre un altro importante investimento da 600 mila euro (Regione e cofinanziamento per 250 mila euro dal Comune) amplierà il parcheggio Collesi: 75 posti auto in più con un ascensore che collegherà la nuova area di parcheggio e la viabilità con il bastione del Cassero. I lavori della variante sono stati affidati alla ditta Moscariello Costruzioni di Melfi (PZ).

"La realizzazione del progetto – puntualizzano Secondi e Carletti – permetterà di ottenere obiettivi molto importanti: il superamento delle criticità legate alla sicurezza stradale dovute alla strettoia, una maggiore fluidità del traffico veicolare, mediante la sostituzione dell’attuale semaforo con una rotatoria; l’incentivazione dell’utilizzo della modalità ciclopedonale per gli spostamenti all’interno della città, attraverso il nuovo percorso che permetterà di completare il ring perimetrale delle mura urbiche, ma anche la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalla cinta muraria monumentale".