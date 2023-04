Casolari in vendita La Cia va all’attacco della Regione

La Confederazione degli agricoltori, Cia, critica la Regione per la decisione di voler vendere una parte consistente del patrimonio immobiliare pubblico tra i 20 casolari, con i fondi rurali relativi, sul monte Peglia nel comune di San Venanzo attraverso un’asta pubblica riconoscendo un diritto di prelazione agli attuali concessionari. Ovvero attività agricole a conduzione familiare che sono parte integrante della comunità, contribuendo a contrastare il declino demografico di queste zone e a tutelare e valorizzare questo territorio montano. "Di fronte a tutto questo e all’urgenza dettata anche dai bisogni energetici, la Regione intende privatizzare questi terreni lasciando ampio spazio ad azioni di speculazioni da parte di chi nulla ha a che fare con il presidio del territorio, con l’agricoltura utile e sostenibile e ben inserita nella comunità – dice la Cia – crediamo sia il momento che la Regione ascolti chi, per anni, ha promosso e valorizzato un progetto di sviluppo economico e sociale in un territorio pieno di difficoltà".