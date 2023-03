Caso-Tari e nodo arretrati Le opposizioni si compattano e chiedono un Consiglio aperto

La battaglia sulla Tari compatta le opposizioni. I consiglieri comunali di Castiglione del Lago Francesca Traica, Gianluca Pierini e Pamela Becciolotti (Fdi), Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli (Lega) per la Lega e il consigliere civico Paolo Brancaleoni (uscito dalla maggioranza sostenuta alle elezioni del 2019) hanno firmato insieme l’istanza per richiedere la convocazione di un Consiglio comunale aperto sulla vicenda degli arretrati Tari in una seduta straordinaria. Il dato politico non è secondario, se tutte le opposizioni si compattano a un anno dalle elezioni e si arricchiscono di voci provenienti da società civile e associazionismo, quello della Tari potrebbe essere solo il primo e nemmeno il più serio grattacapo per la maggioranza. Ma tornando alla Tari, le opposizioni denunciano che il Comune avrebbe già speso "15.600 euro per le sole raccomandate, inviando a quasi 4.000 persone avvisi di pagamento per presunte irregolarità nelle superfici su cui è pagata la tassa della spazzatura, irregolarità individuate da una società cui l’Ente ha affidato l’incarico degli accertamenti mascherandolo come “censimento“ delle utenze, un termine innocuo e apparentemente inoffensivo che invece ha nascosto l’accertamento fiscale con difficile possibilità di replica per i cittadini e i tecnici". Fratelli d’italia, Lega e il consigliere Brancaleoni si sono allora uniti presentando una richiesta di convocazione di Consiglio Comunale, "un’iniziativa politica – è scritto nella nota delle opposizioni – a tutela dei castiglionesi che dopo le multe per l’errato conferimento dei rifiuti, l’aumento generalizzato delle tariffe spazzatura per tutti, la chiusura ad oltranza della ricicleria alla stazione, si trovano oggi a dover pagare gli arretrati 2017-18 e domani dovranno quelli degli anni successivi".