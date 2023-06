Caso-Pincio, Lega drastica "È pericoloso, va chiuso"

Polemiche sulle condizioni e sulle prospettive per il Parco "Regina Margherita", il gruppo consiliare della Lega non ha dubbi: "Dobbiamo essere realistici, il Parco di Assisi va immediatamente chiuso, almeno fino alla sua completa riqualificazione, perché inagibile, pericoloso e assolutamente impresentabile per la sua stragrande parte" dicono i consiglieri Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli. Scendendo nel particolare evidenziano le mura pericolanti con vistose crepe anche sul lato Convitto, servizi igienici sporchi, sacchi di spazzatura ovunque, sporcizia, erbacce, strati di fogliame non raccolto che intasa i tombini, rami d’albero caduti e pericolanti, assenza di fontane con acqua potabile, residui di legno e di ferro di giochi per bambini oramai devastati e sparsi ovunque, delimitazioni di zone pericolanti e cartelli informativi al limite del ridicolo, zona arena interdetta, servizio ristoro chiuso, il tutto tra i numerosi atti vandalici. "Non ha resistito all’assalto incivile neanche il piccolo magazzino che è aperto, con esposizione varia di attrezzi da giardino, materiale da cantiere e barattoli di vernice, alla mercé di chiunque e quindi molto pericolosi per tutti, bambini compresi. Non parliamo poi di ciò che resta del laghetto, oramai ridotto ad un fosso e del ponticello definitivamente crollato" –spiegano Mignani e Jacopo Pastorelli che mettono nel mirino le pindariche visioni, costose nella progettazione e nella realizzazione dell’amministrazione che non hanno condotto a risultati adeguati.

M.B.