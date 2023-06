Caso piazza della Vittoria Niente ’Tari’ per sei mesi

Niente Tari per i primi sei mesi del 2023 per i commercianti di piazza della Vittoria danneggiati dai lavori per la nuova rotatoria. Barbanera (Confcommercio): "Ringraziamo il sindaco per essere stato di parola, ma è solo un primo passo ora il secondo è quello di annullare la tassa per l’occupazione del suolo pubblico anche per l’anno 2024. È online nel sito istituzionale del Comune l’avviso per richiedere l’annullamento della Tari 2023 per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2023. L’agevolazione è rivolta alle sole attività, quindi utenze non domestiche, operanti all’interno del cantiere di piazza della Vittoria e aree immediatamente adiacenti.

La Giunta comunale, alla luce dei disagi vissuti nei primi sei mesi dell’anno dalle attività commerciali presenti nell’area, a causa dei lavori che hanno richiesto continue limitazioni al traffico veicolare e pedonale, ha ritenuto opportuno prevedere la sospensione del pagamento della Tari. "La realizzazione della rotatoria in piazza della Vittoria, sia per il tipo di intervento, sia per la particolarità dell’area interessata dai lavori, ha senza dubbio causato dei disagi ad alcune attività commerciali – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Durante il periodo natalizio abbiamo accolto le richieste dei commercianti posticipando l’inizio dei lavori. Allo stesso modo abbiamo deciso di adottare questa misura perché siamo consapevoli dell’impatto che l’area di cantiere ha avuto in questi mesi". Una perdita media di circa il 30% sugli incassi del 2022 per un periodo di circa 4 mesi. Uno dei commercianti che ha subito più danni è Gennaro Baiano, titolare del ristorante "La Taverna del pescatore" che non ha potuto montare neanche la pedana esterna perché davanti al suo ristorante sono stati collocati i bagni chimici del cantiere.

"Per assurdo – afferma Baiano – ci ha salvato la pioggia, comunque io ho già pagato la prima rata della Tari che scadeva il 31 maggio". Per chi ha pagato ci sarà uno sgravio nella seconda e terza rata. Stessa situazione per Emanuela Calducci titolare del "Piccolo Bar": "Quest’anno anche per le agevolazioni del terremoto siamo esentati dalla tassa per l’occupazione del suolo pubblico, ma l’anno prossimo dovremmo tornare a pagare. Spero che questo provvedimento dell’esenzione dalla Tari per i primi sei mesi dell’anno non sia l’unico in programma per l’amministrazione". La domanda per l’esenzione dovrà essere consegnata al Protocollo Generale o, in alternativa, trasmessa via Pec all’indirizzo [email protected] o via email a [email protected]

Daniele Minni