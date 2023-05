Caso-parcometri, avviate le soluzioni in Piazza 40 Martiri

GUBBIO – Dopo i disagi legati ai malfunzionamenti dei parcometri con le conseguenti polemiche e proteste di turisti, cittadini e commercianti, sono state avviate a soluzione le problematiche legate al parcheggio a pagamento in Piazza 40 Martiri. Nei giorni scorsi si è provveduto alla (re)installazione delle le sbarre di accesso ed uscita dallo spazio riservato alla sosta, ripristinando così le dinamiche in essere prima dell’arrivo della nuova gestione: non si pagherà più all’ arrivo, ma all’uscita, come in passato, utilizzando la cassa interna all’area in fase, anche questa, di ripristino. Le lamentele principali, infatti, arrivavano da visitatori che avrebbero voluto continuare la loro permanenza a Gubbio ma non potevano a causa dell’impossibilità di prolungare, fin dall’entrata, il periodo di sosta. Inoltre i parcometri accettavano solo monete, creando difficoltà al momento del pagamento. Con questa soluzione si potrà saldare quando si vorrà lasciare la città, sia tramite le macchinette, ancora in funzione, che con la cassa del parcheggio in fase di riattivazione.