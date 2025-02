Caso Eurocar: la petizione si firma on line

PASSIGNANO - Si può firmare anche online la petizione lanciata dai sostenitori della Eurocar di Passignano, come appello alle istituzioni perché trovino un modo per salvare dalla demolizione il capannone che da lavoro a 11 famiglie. Sul sito Change.org basta cercare il nome dell’officina, lo hanno già fatto in 600, dopo che già in oltre 1000 avevano firmato sabato al presidio di solidarietà. "Dopo tre decenni di duro lavoro e dedizione, ci troviamo di fronte alla possibilità di vedere chiudere la nostra amata officina. Questa attività è più di un semplice officina. È un luogo che, per 30 anni, ha garantito posti di lavoro e contribuito alla economia locale. La sua chiusura avrebbe ripercussioni negative su tutti noi", è scritto nella petizione. Come una spada di Damocle su tutta la vicenda incombe l’obbligo per il Comune di dare attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato che impone la demolizione del capannone.