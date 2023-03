Caso Barbara Corvi ’No’ della famiglia alla richiesta d’archiviazione

Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria legata a Barbara Corvi, la mamma di Montecampano d’Amelia scomparsa nell’ottobre del 2009 a 36 anni. La famiglia della donna si oppone all’archiviazione richiesta nelle scorse settimane dalla Procura di Terni. Il fascicolo è quello aperto a carico del marito Roberto Lo Giudice e in cui è ipotizzato il reato di omicidio. Secondo gli avvocati Giulio Vasaturo ed Enza Rando che assistono la famiglia Corvi sono emersi elementi nuovi che giustificano sia l’opposizione alla richiesta di archiviazione che nuovi accertamenti investigativi. Il 30 marzo del 2020 l’ex marito di Barbara Corvi, Roberto Lo Giudice, era stato arrestato dai carabinieri di Terni con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere; una misura cautelare poi annullata il 22 aprile dello stesso anno dal tribunale del Riesame con un provvedimento confermato dalla Cassazione che, ad ottobre, aveva rigettato il ricorso della Procura ternana contro quella decisione. La richiesta di archiviazione dello scorso 4 gennaio aveva fatto seguito agli ulteriori accertamenti investigativi disposti nel luglio del 2022 dal gip di Terni e che, secondo l’autorità giudiziaria ternana, non avevano fatto emergere "gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine all’omicidio della moglie". E’ di fatto la terza volta che la Procura ternana avanza richiesta di archiviazione: la prima era stata accolta dal gip nel 2015; quindi la riapertura delle indagini da parte dell’ex procuratore Alberto Liguori, con arresto e scarcerazione dell’indagato; lo stesso Liguori aveva poi avanzato prima e revocato dopo la richiesta di archiviazione; l’ultima un mese fa firmata dal procuratore Claudio Cicchella.

Ste.Cin.