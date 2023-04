Caso-Albero, Traica alla Giunta: "Neanche una parola di scusa

CASTIGLIONE DEL LAGO - "Si sono prodigati nel difendere il proprio operato, ma nemmeno una parola di scuse per le inopportune e minacciose frasi espresse dall’assessore Duca, ’Traica, chi di spada ferisce di spada perisce!’". La capogruppo d’opposizione Francesca Traica replica alla giunta castiglionese, "se gli 8mila euro di multa per il ritardo nello smontare i pali dell’albero di Natale non sono pagati direttamente, come dice il comunicato di Duca, è semplicemente perché sono stati trattenuti dall’Unione dall’importo a garanzia dello smontaggio e che quindi non sarà restituito al Comune". "Nessun cenno di solidarietà, nessuno, alla capogruppo di opposizione né reprimenda all’assessore Duca per le parole espresse, peraltro neanche negate: questo è il dato vero su cui riflettere, questi sono i democratici castiglionesi".