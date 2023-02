Caserma nel nome di Fiorenzo Meccariello

La centrale operativa della caserma della Compagnia dei Carabinieri di Assisi, in Santa Maria degli Angeli, è stata intitolata alla memoria del brigadiere capo Fiorenzo Meccariello, deceduto a causa del covid-19 due anni fa. La cerimonia si è svolta nella giornata di ieri, "Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato", che è stata istituita con la volontà di onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio di tutto il personale nel corso della pandemia da coronavirus.

Alla cerimonia, molto semplice e toccante, di intitolazione della centrale operativa dei carabinieri sono intervenuti, fra gli altri, il prefetto di Perugia Armando Gradone, il generale Gerardo Iorio e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Assisi, l’assessore Massimo Paggi, e di Bastia Umbra con il sindaco Paola Lungarotti, oltre ai familiari del brigadiere scomparso.

L’intitolazione è avvenuta proprio come segno tangibile di riconoscimento del sacrificio di tutti coloro che si sono impegnati contro il virus e per non dimenticare chi, come il brigadiere Meccariello, è rimasto vittima del Covid: una scomparsa che destò profondo cordoglio fra tutti coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano per le sue doti umane e professionali.

Da tutti era considerato una persona speciale, sempre con il sorriso, caratterizzato, com’era, da una disponibilità e una grande cortesia che facevano di lui un uomo molto conosciuto e benvoluto.

Originario di Foligno, classe ’64, marito di Brunella e padre di Matteo e Nicolò, il Brigadiere Meccariello si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel settembre ‘83 e, al termine del corso di formazione svolto presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, era stato destinato alla Stazione di Santa Maria degli Angeli prima e a quella di Assisi poi.

Dopo un breve periodo trascorso a Todi, era stato trasferito alla Centrale Operativa di Perugia nel 1991, dove aveva prestato servizio fino al 2012, anno in cui era rientrato alla Centrale di Assisi.

Sottufficiale di eccellenti qualità umane, operatore esperto, ha affrontato il quotidiano impegno di servizio con contagioso entusiasmo, riconosciuta professionalità e profonda dedizione.

In servizio nell’Arma dei Carabinieri per quasi 38 anni, alle Centrale di Assisi da oltre 10 anni, con la sua dedizione al servizio ha garantito ai cittadini di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Torgiano e Valfabbrica una presenza costante, gentile e discreta, che gli ha permesso di raccogliere, comprendere e contribuire a soddisfare i bisogni di sicurezza di un’intera comunità.

Al termine dell’intitolazione, al cimitero comunale di Bastia Umbra, il Don Giuseppe Maria Balducci, Cappellano militare della regione Umbria, ha celebrato una messa in suffragio del Brigadiere Meccariello.