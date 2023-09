Caserino, Villa e San Feliciano Oltre tre milioni per le scuole

MAGIONE – E’ di circa tre milioni e mezzo l’investimento previsto sull’edilizia scolastica a Magione, con fondi del Ministero e 350mila euro di contributo comunale. Il primo intervento, i cui lavori sono stati già appaltati, riguarda l’asilo nido comunale di Caserino, oggetto di interventi di ampliamento degli spazi per circa duecento metri quadri, adeguamento sismico ed efficientamento energetico, per un importo complessivo di un milione e 400 mila euro. Il secondo, per il quale è in corso la gara d’appalto per un importo di un milione di euro, interessa la scuola primaria di San Feliciano e prevede l’adeguamento dell’edificio alle norme in materia di sicurezza sismica. Lavori di adeguamento sismico anche per tutto il plesso della scuola di Villa-Soccorso. Il costo dell’intervento, che partirà nel 2024, è di un milione e 100mila euro, di cui 350 provenienti da fondi comunali. I lavori saranno seguiti dall’area lavori pubblici del Comune.