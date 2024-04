Case-vacanze abusive, tre denunce. Mai comunicato l’avvio dell’attività

Ospitavano in case di proprietà visitatori e turisti; pubblicizzavano l’attività su internet ma non avevano mai comunicato l’avvio di un’attività del genere, né ovviamente informazioni alle autorità di sicurezza sulle persone ospitate. Tre persone sono state denunciate per violazioni del Testo unico di pubblica sicurezza nell’ambito dei controlli effettuati da polizia di Stato e polizia locale su case-vacanze e bed and breakfast. Secondo quanto accertato, i tre svolgevano l’attività ricettiva in abitazioni di loro proprietà senza però aver mai comunicato l’avvio dell’esercizio. Nessuna comunicazione anche sugli alloggiati. "Gli accertamenti rientrano nel quadro dell’attività di contrasto ad un fenomeno sempre più attuale - spiega la Questura di Terni – ed a seguito di tale attività sono stati effettuati dei controlli dai quali è emersa la mancata presentazione agli uffici comunali della prevista Scia e, successivamente, l’omessa comunicazione delle generalità delle persone alloggiate al Commissariato di Orvieto".

Nel corso delle indagini è emerso, inoltre, che gli alloggi a pagamento nelle suddette abitazioni venivano pubblicizzati anche sulla rete internet. Al termine degli accertamenti sono state redatte tre distinte segnalazioni con le quali i titolari delle strutture oggetto di indagine sono stati denunciati dal personale del Commissariato per violazione del Testo unico delle eggi di pubblica sicurezza; inoltre sono stati redatti a carico degli intestatari dei verbali di violazione amministrativa della normativa riguardante l’obbligo di presentazione della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).