Case vacanze abusive Scoperte sei strutture

ORVIETO Sei strutture ricettive abusive scoperte e 11 irregolarità di vario genere riscontrate in altrettanti esercizi extralberghieri. È l’esito della prima fase dei controlli su bed&breakfast, case vacanze e affittacamere effettuati ad agosto dalla polizia locale, guidata dal tenente colonnello Alessandro Leone. L’attività è partita nei mesi scorsi con uno screening sulle piattaforme di prenotazione on line che, dall’incrocio con le informazioni in possesso del Comune, ha fatto emergere una serie di anomalie di vario tipo: discrepanze tra l’elenco regionale e comunale, strutture che si pubblicizzavano con una denominazione diversa da quella con cui erano state registrate, mancato pagamento della tassa di soggiorno o mancata comunicazione delle presenze alla Questura. I controlli hanno interessato le attività del centro storico e delle frazioni. In 11 sono emerse irregolarità tra cui insegne non autorizzate e violazioni edilizie. Sei le strutture abusive, ovvero prive di qualsiasi regolare autorizzazione per cui è prevista una sanzione da 3mila a 10mila euro e la cessazione dell’attività. "Un lavoro lungo e meticoloso – spiega il sindaco e assessore al turismo, Roberta Tardani – che è iniziato da tempo, incrociando i dati disponibili e analizzando i flussi turistici"