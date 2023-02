Case, uno su quattro la compra per affittarla

Chi vende casa lo fa per bisogno di liquidità, mentre chi la compra – a Perugia – è perché ha deciso di investire nel mattone, scelta che è cresciuta nell’ultimo anno grazie al ritorno in città di un numero significativo di studenti universitari. A rivelarlo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che ha analizzato le compravendite realizzate attraverso le proprie agenzie attive in Umbria nel 2022.

Il 70,5% delle compravendite prima di tutto ha riguardato l’abitazione principale, il 21,9% gli acquisti per investimento e nel 7,5% dei casi si è trattato di acquisti di case vacanza e proprio queste ultime due scelte risultano in deciso aumento rispetto a un anno fa. Per quanto riguarda i proprietari, nel 48,9% dei casi hanno venduto per reperire liquidità, nel 42,4% dei casi per migliorare la qualità abitativa e nell’8,7% dei casi per trasferirsi in un altro quartiere oppure in un’altra città.

In Umbria il 65,6% degli acquirenti sono coppie e famiglie, mentre nel 34,4% dei casi si tratta di single. Rispetto a un anno fa aumenta la percentuale di chi compra nella fascia di età tra 18 e 34 anni che passa da 25,4% a 29,5%. A seguire, con 24,3%; la fascia di età compresa tra 35 e 44 anni. Perugia primeggia per quanto riguarda i single 47,1% degli acquirenti.La tipologia più compravenduta in Umbria è il trilocale con il 32,2% delle scelte, seguito dalle soluzioni indipendenti e semindipendenti che compongono il 27,3% degli acquisti. Entrando nel dettaglio dei sue capoluoghi di provincia, si può notare che il motivo predominante della compravendita è l’acquisto dell’abitazione principale, in particolare a Terni dove, pur in riduzione rispetto a un anno fa, supera l’80%. A Perugia spicca invece l’alta percentuale di acquisti per investimentoche si attesta al 26,9%, in aumento rispetto a un anno fa quando era al 23,5%. E questo si spiega con la forte richiesta di affitti da parte degli studenti che lo scorso ottobre hanno fatto grande fatica a trovare un alloggio. Non a caso al secondo posto sulla tipologia di appartamento si piazzano i bilocali a Perugia (grazie appunto anche alla buona domanda per investimento) e i quattro locali a Terni. Il motivo della vendita? In entrambe le città prevale la necessità di reperire liquidità.