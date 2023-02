Case popolari vuote e nel degrado

L’affare delle case popolari di via dei Filosofi sembrava potesse finalmente trovare una soluzione e invece dopo oltre dieci anni, l’immobile rimane vuoto ma soprattutto incustodito ed accessibile a chiunque, con la recinzione esterna nuovamente abbattuta. Il rischio è che i vandali compiano l’ennesimo blitz o che qualcuno lo occupi abusivamente come già avvenuto in più occasioni. Eppure sei mesi fa il Comune di Spoleto aveva pubblicato il bando per la concessione di 8 alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati con le risorse del "Contratto di quartiere da periferia a città". Sei di questi sono duplex con un locale, al piano terra, da adibire a laboratorio artigianale (al primo piano la zona giorno e al secondo la zona notte con due camere da letto). Gli altri due alloggi sono invece destinati a persone con disabilità, che vivono in piccoli nuclei familiari o da sole, e che potranno eventualmente trovare anche una opportunità di lavoro nelle attività artigianali presenti nel complesso. Ebbene alla scadenza dal bando, forse un po’ a sorpresa, sono pervenute al Comune appena due domande una per tipologia di alloggio e quindi il Comune ha provveduto a stilare due graduatorie differenti, ma ad oggi non si è proceduto con l’assegnazione. Per la tipologia duplex nel bando veniva specificato che le attività artigiane consentite sono quelle non inquinanti e compatibili con la funzione residenziale, ad esempio quelle dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona ( parrucchiere, barbiere, estetista ecc.) o anche legate alla lavorazione della ceramica, della tessitura, del ricamo, dell’oreficeria, di grafica e fotografia. Tra i requisiti per l’assegnazione la capacità economica del nucleo familiare, con l’Indicatore Isee che non deve superare € 30mila ed il reddito da fabbricati, non deve essere superiore ai € 200 annui. Requisiti forse troppo stringenti che hanno causato una limitata partecipazione al bando tanto che oggi rimangono comunque da assegnare ancora sei alloggi. L’ipotesi è quella di riaprire il bando per integrare le graduatorie.