Case popolari, si cambia Ecco le nuove regole

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche della casa Enrico Melasecche, ha adottato un disegno di legge regionale con il quale si intende procedere alla modifica d’urgenza della normativa in materia di edilizia residenziale sociale pubblica per quanto attiene il possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione di un alloggio. "Si tratta di un disegno di legge snello, composto di due soli articoli – spiega Melasecche – con cui si sopprime la sussistenza dei requisiti in capo a tutti i componenti del nucleo familiare per l’assegnazione di una casa popolare, volto a dare immediata risposta a questa delicata situazione e a porre le condizioni per la tempestiva pubblicazione dei nuovi bandi". La legge precedente era stata contestata dal Governo centrale che aveva espresso perplessità sulle ipotetiche conseguenze derivanti dalla sua applicazione, in quanto si stabiliva che i requisiti devono sussistere in capo a tutti i componenti della famiglia, compresi i minori, e questo potrebbe comportare l’esclusione dalle graduatorie di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale delle famiglie che versano in condizioni di maggior bisogno e di grave disagio sociale.