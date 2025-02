“Casa Palmas“ festeggia i 25 anni

FOLIGNO Il Lions Club Foligno festeggia i 25 anni di Casa Palmas, la struttura di accoglienza, nel centro cittadino, nata dalla generosità del club. L’appuntamento è venerdì 21 febbraio, alle 18.30 al Ridotto dell’Auditorium San Domenico. Interverranno due past president del Club, Luigi Napolitano e Gaudenzio Bartolini, oltre all’architetto Giancarlo Partenzi che è stato progettista e direttore dei lavori della struttura.

Casa Palmas è un’ampia struttura situata in via Madonna delle Grazie, luogo abitato facilmente raggiungibile con l’uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio. E’ dotata di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l’autonomia individuale, la fruibilità e la privacy. La struttura è autorizzata per dodici posti letto.

Nella struttura si svolgono attività di laboratorio "incentrate su progetti di accompagnamento al lavoro modulati sui diversi bisogni con lo scopo di promuovere e rafforzare le competenze dei soggetti destinatari; residenzialità programmata a ciclo continuativo per il week end, servizio residenziale continuativo per il sabato e la domenica, con possibilità di entrata il venerdì sera; residenzialità programmata per le emergenze: tale servizio è destinato a situazioni di emergenza quali un ricovero urgente di un familiare".