“Hanno occupato la mia casa”. Rinalda è costretta a vivere in una Rsa

Foligno, 24 settembre 2025 – Rabbia, scalpore e solidarietà da parte della comunità folignate per la vicenda della pensionata Rinalda Marini, proprietaria di una abitazione occupata ormai da tempo da una famiglia Rom. Vicende che da anni Mario Giordano affronta in ogni puntata della la trasmissione “Fuori dal Coro“ e che accadono spesso nelle grandi città, nessuno avrebbe immaginato che, episodi di questa portata potessero accadere anche a Foligno. L’anziana folignate, attualmente ospite in una Rsa, ha raccontato con rabbia ed emozione durante la trasmissione la sua vicenda dalla quale, nonostante le denunce, non riesce a venirne fuori.

Si tratta di un’abitazione che Rinalda, attualmente proprietaria, aveva ereditato dal suo padre deceduto. "Quello che mi fa più rabbia è che i sacrifici della mia famiglia sono stati polverizzati – ha spiegato l’anziana folignate –, siamo agli inizi di questa battaglia ma io non riesco a vederne la fine. E’ una situazione insostenibile”. L’abitazione in questione era già occupata prima che Rinalda ricevesse l’eredità ma, ora che si trova costretta a vivere in una Rsa, la donna rivuole la sua casa. Per rivendicare l’uso della propria abitazione, ad agosto la donna ha inoltrato denuncia al Tribunale di Spoleto ma a distanza di due mesi la casa rimane ancora occupata.

A complicare la già intricata situazione, all’interno dell’abitazione c’è un giovane che sta scontando gli arresti domiciliari. Situazione che oltre a complicare l’esistenza di Rinalda Marini, coinvolge anche i vicini di casa i quali bene o male sono obbligati a fare i conti in un clima che giocoforza rompe la propria tranquillità.

“Inutile girarci sopra perché siamo costretti ad assistere a continui episodi di violenza tra i componenti della famiglia. C’è anche chi si nasconde” hanno raccontato i vicini davanti alle telecamere della trasmissione. Paura giustificata da “insulti e minacce di morte”, nei confronti dei vicini e anche di una donna che davanti le telecamere preferisce nascondersi, sottolineando che : “A me e a mio figlio ci hanno minacciato di darci fuoco ammazzarmi sulla strada e tagliarci la gola. Sono aggressivi e pericolosi atteggiamenti che ci obbligano a rimanere chiusi all’interno della nostra abitazione. Questa non è vita”. Sul fronte opposto la famiglia occupante rivolge sberleffi a Rinalda, gridando : “Dov’è la proprietaria? E’ una vecchia che non si regge in piedi. Se la può riprendere la casa”. Aggiungono “E’ casa nostra, a noi piace occupare”.