Casa di riposo chiusa, il Comune "Massima attenzione per gli anziani"

TERNI - "Soprattutto nel periodo estivo, notoriamente il più delicato, è necessario porre grande attenzione sulle strutture per gli anziani e sui servizi in generale riservati alle fasce più deboli della popolazione. L’amministrazione comunale sta effettuando controlli sistematici e mirati a prevenire e sanzionare ogni situazione che possa creare pericoli alla salute e al benessere delle persone assisistite, a tutela delle fasce vulnerabili quali gli anziani": così Palazzo Spada dopo la chiusura di una casa di riposo abusiva che ospitava 12 anziani. "Ringraziamo la Polizia Locale, la direzione Welfare per quanto sta facendo e per quanto fatto sulla struttura priva di ogni autorizzazione inviduata nella zona di Borgo RIvo, nonchè la direzione Ambiente per l’apporto dato – dichiarano il vicesindaco Riccardo Corridore e l’assessora al Welfare Viviana Altamura –. A carico del gestore è stata accertata la violazione amministrativa e il sindaco ha emesso l’ordinanza di chiusura della struttura, previo trasferimento e ricollocazione nelle famiglie di provenienza dei 12 ospiti presenti.