Casa di Comunità Sede bocciata dai sindacati

CITTA’ DI CASTELLO – "La scelta di collocare la Casa di comunità in via Vasari a Madonna del Latte, con tutti gli accorgimenti e le modifiche annunciate, non corrisponde alle necessità di avere spazi adeguati e recuperare l’ex ospedale, un bene della collettività": sono critici i sindacati di Cgil, Cisl e Uil col progetto della Casa di Comunità in via Vasari, approvato a maggioranza nel recente consiglio comunale. "Non pensi la giunta regionale che sia sufficiente creare scatole vuote per sfuggire alle richieste sindacali che hanno il consenso dei cittadini e al tempo stesso disperdere un patrimonio pubblico come l’ex ospedale. A chi ci definisce sognatori o irresponsabili, perché per metterlo a norma necessitano risorse consistenti, ricordiamo che l’abbandono ha determinato il deprezzamento dell’immobile, oggi in stato di progressivo degrado di fronte a una delle pinacoteche più belle d’Italia", scrivono in una nota gli esponenti di Cgil, Cisl e Uil Fabrizio Fratini, Antonello Paccavia e Sandro Belletti con i colleghi del sindacato dei pensionati.

Gli stessi ricordano la lunga battaglia suggellata dalla raccolta di oltre 3mila firme di cittadini che chiedevano di costituire la casa di comunità nel vecchio ospedale. Le firme erano state consegnate il 29 settembre 2021 in regione, ma la giunta umbra ha successivamente escluso il recupero dello stabile cittadino per collocarci la casa di comunità, favorendo la soluzione di via Vasari a Madonna del Latte in parte già adibito a centro salute. Con l’ok in consiglio comunale si da l’avvio al percorso di realizzazione della nuova Casa di Comunità a Città di Castello, sulla quale la Regione investe fondi del Pnrr per 1 milione 700 mila euro, più 834 mila euro per due Centrali Operative Territoriali.