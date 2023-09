’Casa di comunità? La scelta dell’ex ospedale non si tocca’

Nessun dubbio sulla scelta di collocare nell’ex ospedale di piazza Duomo la futura Casa di comunità con relativo ospedale. Il sindaco Roberta Tardani risponde alle critiche che continuano ad arrivare da parte del centrosinistra nei confronti di questa scelta che viene contestata anche per i problemi che si ritiene possano derivare dall’accresciuta mole di traffico in quella zona. "Chiederò al direttore generale della Asl e ai tecnici di mettersi a disposizione per fornirci ulteriori delucidazioni ed essere così tutti quanti consapevoli di quello che accadrà nell’ex ospedale di piazza Duomo- dice il sindaco rispondendo a chi ha dei dubbi-, secondo noi questa è una vittoria dopo tantissimi anni in cui quella struttura è stata oggetto di bandi di gara andati deserti perché evidentemente le finalità a cui si pensava non trovavano investitori. La Asl, su nostra sollecitazione, ha fatto benissimo a riportarla nella disponibilità istituzionale e destinarla a ciò che è importante, utile e necessario per il nostro territorio. Auspichiamo tutti a un miglioramento della sanità territoriale e poi quando finalmente si vede una luce c’è chi si mette a fare disquisizioni sull’ubicazione, sul traffico e sulla viabilità".