Casa delle Nozze d’Argento Sul recupero a Pompei la “firma“ degli assisani

E’ stato uno studio tecnico di Assisi a curare il progetto del restauro della cosiddetta Casa delle Nozze d’Argento, in Pompei, riaperta qualche giorno fa alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A redigere il progetto per il restauro e il consolidamento della splendida domus romana è stato lo Studio Marcucci e Associati, con sede appunto in Assisi, che vede insieme l’ingegner Paolo Marcucci, l’architetto Gianluca Sforna, gli ingegneri Maurizio Spigarelli, Luigi Rossi, Learco Boccali, con i quali hanno collaborato il geologo Simone Sforna, l’archeologo Luca Donnini di Archeotech e l’ingegner Marco Terradura. Un intervento delicato che oltre al consolidamento delle parti strutturali e al restauro architettonico e degli apparati decorativi e pavimentali, ha avuto l’obiettivo di restituire la Domus nella sua interezza alla fruizione, ripristinando le necessarie condizioni di conservazione e sicurezza, riportando quanto più possibile alla sua situazione originaria l’edificio sepolto dall’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo. "Viste le delicate condizioni in cui versava, siamo partiti da un rilievo molto accurato, grazie al laser scan, a una campagna di foto ‘sferiche’ con immagini navigabili che ci consentiva, da remoto, di rivedere, tutte le stanze e tutti gli spazi della domus – spiega l’ingegner Paolo Marcucci –. Un rilievo geometrico, strutturale, conoscitivo e materico, estremamente approfondito che ci ha permesso di tarare al meglio gli interventi". La Casa delle Nozze d’Argento è una delle domus più importanti e meglio conservate di Pompei: risale al secondo secolo avanti Cristo ed è uno degli esempi migliori di come doveva apparire la dimora di un membro dell’aristocrazia pompeiana. "Abbiamo avuto la possibilità, e dico anche la fortuna, di poter respirare l’aria di un luogo unico, a cominciare dall’atrio tetrastilo d’ingresso della domus, il più importante presente a Pompei – aggiunge l’ingegner Paolo Marcucci –. E poi ancora altri ambienti specifici di questa domus come l’oecus tetrastilo, il peristilio rodio che sono unici nel loro genere. Abbiamo partecipato alla gara con un po’ di scetticismo. Quando ci hanno comunicato che eravamo stati noi ad aggiudicarcela, dopo l’iniziale soddisfazione, abbiamo affrontato la progettazione con un grande entusiasmo".

Maurizio Baglioni