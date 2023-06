’Casa della salute’ a rilento "Sarà pronta entro il 2026?"

Ci sono forti dubbi che la Casa della salute da realizzare nel palazzo di piazza Duomo possa effettivamente essere pronta per il 2026. Dopo le perplessità che sono state sollevate su questo aspetto dal Pd, nel corso della manifestazione pubblica organizzata in piazza sabato mattina dalla Cgil, adesso a rilanciare il tema è l’associazione Prometeo i cui responsabili hanno avviato un confronto serrato con il direttore generale della Asl, Massimo De Fino, sollecitando tutti gli interventi ritenuti necessari al rilancio dell’ospedale e della della medicina territoriale. Sull’ambizioso progetto della Casa della salute c’è però qualcosa che non quadra.

"Abbiamo apprezzato il ruolo cui sarebbe destinato l’ospedale di Orvieto, che dovrà lavorare al servizio di un territorio che guarda oltre i confini della regione e su questo sarà nostra cura fornire le nostre considerazioni – dice il presidente dell’associazione, l’avvocato Dino Fratini – Ciò che più ci preoccupa è il piano di attuazione della medicina territoriale che, con il centro operativo territoriale, la casa di comunità, l’ospedale di comunità, la telemedicina, l’assistenza domiciliare, rappresenta un elemento essenziale per la fornitura di servizi adeguati a costi sostenibili.

Queste strutture, infatti, potrebbero non essere pronte entro il 2026.

La preoccupazione deriva da due considerazioni principale:nella comunicazione di De Fino è indicato l’avvio dei lavori di molte strutture, con indicazioni delle ditte incaricate, ma non per quanto concerne Orvieto" dice Fratini che aggiunge: "A questo punto, vorremmo essere tranquillizzati sul fatto che la Casa di comunità per l’orvietano sia realizzabile entro il 2026, con o senza i fondi del Pnrr, secondo le previsioni originarie.

E’ vero che nel nostro caso si tratterebbe della ristrutturazione del fabbricato dell’ex ospedale, non di costruzione ex novo della struttura, perciò la Casa di Comunità dell’Orvietano rimarrebbe nell’alveo delle realizzazioni forse un po’ più veloci, ma è altrettanto vero che, oggettivamente, appalti, lavori, concorsi per il personale, reperimento della tecnologia e dei macchinari, non può evidentemente lasciarci inerti in attesa degli eventi".

L’associazione chiede chiarimento su come si intende raggiungere l’obiettivo in termini di bandi, cantieri, personale, macchinari, soprattutto tempi e scadenze.

Cla.Lat.