Cartelli vecchi e poco chiari Infotourist, è una caccia al tesoro E i vacanzieri vagano per la città

"Scusate sapete dirci dove si trova la nuova sede dell’Ufficio informazioni?". Ed ancora: "Viene comunicato un indirizzo ma è poco chiaro come raggiungerlo". Un altro gruppo di vacanzieri in via Oberdan: "Ma dove sta la Biblioteca degli Arconi e da dove si prende il Minimetrò?". Perugia scoppia di turisti e siamo contenti. Ma se poi non li sappiamo accogliere, mandandoli su e giù tra piazza Matteotti e via Oberdan, magari con i figli e le carrozzine al seguito, ci facciamo una brutta figura. Non è facile trovare l’Infotourist. Ce ne siamo resi conto di persona (noi tra l’altro giochiamo in casa) dopo aver seguito alcuni utenti nella loro caccia al tesoro tra google map e il passaparola.

La cartellonistica è vecchia e quella "i" su campo bianco e marrone ancora indica la ex sede del Mercato Coperto. Poi una volta dentro una mappa spiega che ora l’ufficio è stato spostato agli Arconi. Eh già, ma vai a ritrovarli gli Arconi! Anche chi sbarca dalle scale mobili del Pincetto si ritrova con le idee confuse e con un totem che non aiuta per niente. Anzi ingarbuglia la ricerca.

Finalmente ci siamo. Eccoci dentro gli Arconi, dove c’è la Biblioteca e dove è stato riallocato l’Infoturist. Spazio meraviglioso. Restyling da urlo. Peccato che il bancone dell’Ufficio turistico sia di dimensioni modeste e l’area d’attesa poco capiente. Il desk è insufficiente per ospitare le locandine e i depliant. Le associazioni culturali e le istituzioni museali, che in città sono tantissime, lo hanno segnalato. Ma sul bancone non entra più neanche uno spillo e di fornire ulteriori supporti per il materiale divulgativo e promozionale non se ne parla.

Intanto si forma la fila. Una sola persona addetta al servizio. Un bambino piange, un’altra famiglia aspetta fuori perché non c’è posto. Un visitatore della biblioteca si lamenta per il brusio e invita ad abbassare la voce. Un signore con impermeabile e accento del Nord si scusa ma dice che non è colpa sua e allargando le braccia ci chiede: "Ma a chi è venuto in mente di far convivere una biblioteca, luogo del silenzio e della concentrazione, con un ufficio per sua natura vocato alla parola e al movimento?. Avete un contenitore meraviglioso: perchè non aver previsto qualche metro in più per questo servizio?". "Siamo solo giornalisti che cercano una spiegazione come lei - rispondiamo-. Gli esperti stanno altrove... ".

Silvia Angelici