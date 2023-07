Carta di credito rubata e usata Una denuncia per ricettazione

CITTA’ DI CASTELLO – Si accorge del furto del portafoglio e chiede aiuto alla Polizia di Stato: gli agenti riescono a rintracciare il giovane responsabile grazie a una foto e lo denunciano per ricettazione. L’episodio al centro di questa denuncia è accaduto a una ragazza dell’Altotevere mentre si trovava all’interno di un esercizio pubblico di Città di Castello. Sin da subito si era resa conto che qualcuno gli aveva sottratto il portafoglio, inoltre il giorno dopo il furto aveva poi ricevuto una notifica sul proprio cellulare che segnalava l’utilizzo della carta di credito custodita nel portafogli. A quel punto si è recata negli uffici del Commissariato per presentare querela. Agli agenti ha dichiarato che il pagamento del quale aveva ricevuto il tracciamento sul telefono era stato effettuato in uno studio fotografico della città pertanto, acquisite tutte le informazioni utili, i poliziotti si sono recati nel negozio per ulteriori verifiche. I poliziotti hanno sentito il titolare dell’esercizio commerciale in questione che ha fornito la foto sviluppata dal presunto utilizzatore della carta. Le attività di indagine effettuate dagli operatori del commissariato hanno permesso quindi di identificare il ragazzo - un cittadino straniero, classe 2002 - che è stato riconosciuto come l’autore dell’utilizzo della carta di credito sottratta. Per questi motivi, gli agenti lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.