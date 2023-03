Caro-bollette e sanità le priorità da risolvere

Franco Todaro confermato all’unanimità presidente di Federconsumatori Terni. Caro-bollette e difficoltà di accesso ai servizi sanitari i problemi che più affliggono la comunità; è quanto emerso dalla sua relazione. Al congresso hanno partecipato 56 iscritti di cui 22 donne e 34 uomini oltre al vicepresidente della Federconsumatori nazionale, Roberto Giordano, e al segretario della Cgil di Terni, Claudio Cipolla.

"Dalla relazione introduttiva di Franco Todaro e dal successivo dibattito è emerso con chiarezza come Federconsumatori Terni, oltre a svolgere le attività di consulenza e assistenza ai bisogni dei cittadini, debba sempre più veicolare tali bisogni in azione politica", sottolinea l’associazione. "Iniziativa politica che sia in grado di dare risposte ai bisogni che vengono rappresentati – ha spiegato Todaro - che partono dalle questioni delle tariffe e delle tasse locali (Taric), fino ad arrivare ai servizi ai cittadini, trasporti, scuola, sanità, telefonia e settori energetici". "Todaro si è soffermato sulla situazione della sanità pubblica - continua l’associazione – , che l’amministrazione regionale sta sempre più smantellando, in modo particolare a Terni, con livelli di qualità, ha evidenziato il presidente, “non più accettabili per i cittadini, sia per quanto concerne le prestazioni, che per i tempi lunghissimi di attesa che hanno anche risvolti economici pesanti”"."Va migliorato il lavoro con le altre associazioni dei consumatori - aggiunge Todaro – , al fine di attivare ulteriormente le iniziative politiche necessarie perché le amministrazioni pubbliche prendano coscienza delle esigenze primarie dei cittadini".