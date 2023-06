Carnevale summer edition Sfilata notturna dei carri Musica, eventi e maschere

Si apre domani la seconda edizione del Carnevale di Sant’Eraclio – Summer edition. Un appuntamento che punta ad attirare tante persone nella frazione folignate e che si concluderà domenica 2 luglio con la sfilata notturna dei carri allegorici. A presentare il programma sono stati il programma dell’associazione, Fabio Bonifazi, il sindaco Stefano Zuccarini e l’assessore Michela Giuliani e Carlo Delicati, Carlinomix, che è entrato nella Commissione artistica del Carnevale per comporre il cartellone degli eventi. Apre domani l’Osteria del Carnevale in Largo Garibaldi, attiva per tutta la manifestazione, dove gustare un nuovo menu sempre tradizionale.

Si esibirà il gruppo 883 Tribute band. Così avanti tutte le sere, con l’occasione speciale della ‘Corrida di Sant’Eraclio’ con artisti allo sbaraglio presentata da Mauro Silvestri lunedì 26 giugno. La serata Paiper Family sarà quella del 1° luglio. Gran finale il 2 luglio con la "Fiera delle meraviglie", tra giochi di fuoco, ballerine e spettacolo otinerante all’interno del castello dei Trinci. Alle 22 la Sfilata. "Dopo la prima edizione, voluta per combattere ed esorcizzare il Covid – ha detto il presidente Bonifazi – torniamo in piazza. Quest’anno anche con una commissione artistica per organizzare le serate e poi, l’altra novità, la Convenzione con il Comune".

L’atto, sottoscritto ieri mattina, sancisce l’unità tra Comune e Carnevale e impegna l’amministrazione comunale a fornire 20mila euro l’anno alla manifestazione. "C’è una svolta nel nostro rapporto con il Carnevale – spiega il sindaco Stefano Zuccarini – la giunta comunale ha ritenuto di valorizzare la manifestazione che è diventata di supporto in tante altre attività".

