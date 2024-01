Carnevale di Sant’Eraclio, sfilata il 28 gennaio. Ecco i bozzetti degli imponenti carri allegorici

In attesa del via al Carnevale di Sant’Eraclio (la prima sfilata è in calendario domenica 28 gennaio), il Carnevale dei Ragazzi ha reso noti i bozzetti dei sei giganteschi carri allegorici in cartapesta realizzati dai mastri ferraioli, cartapestai e pittori. Autentici geni della creatività, che in un bozzetto disegnato su di un foglio bianco sono capaci, con fulminei tratti di matita, di materializzare i personaggi di costume e fantasia protagonisti anche quest’anno. La 61esima edizione della rassegna carnevalesca più conosciuta in Umbria e tra le più antiche d’Italia porterà alla ribalta del grande pubblico i soggetti dei sei carri allegarci. Eccoli: “Barbieland“ (Cantiere I Pluss) ambientato nell’atmosfera delle strade e delle spiagge californiane è dedicato al successo cinematografico mondiale del 2023 ma non solo. “Baccoburlacco a Santuracchio“ (Cantiere Cartoon) dove Fiasco il divino contadino sbeffeggia Bacco Dio del Vino effettuandogli un tiro mancino. “Steampunk Fantasy“ (Cantiere Flash Back) si ispira al fantastico mondo dell’epoca vittoriana del vapore. “La Nave Alata“ (Cantiere We Can) prende spunto da una celebre opera d’arte dell’artista Salvador Dali. In “E tutto un magna magna“ il Cantiere ’I Matti’ ha voluto riassumere il famoso detto popolare rappresentandolo con l’iconica immagine di Alberto Sordi nel film "Un Americano a Roma" impegnato in una epica battaglia con i maccheroni. Dopo aver spopolato al cinema, Super Mario Bros sbarca al Carnevale grazie al Cantiere Area 51 con tutti i personaggi del popolare videogioco. Non resta che attendere il 28 gennaio, giornata inaugurale della rassegna, per godere del risultato finale dei diversi carri allegorici frutto di un lavoro corale di cui il laborioso paese va estremamente orgoglioso.