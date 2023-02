Carnevale di San Sisto, il trionfo dell’allegria

È stato un successo il ritorno del Carnevale di San Sisto (nelle foto di Crocchioni), che con i suoi carri allegorici e le maschere variopinte ha riportato l’allegria in strada dopo le restrizioni dettate dal Covid. Per la 42esima edizione i carri sono tornati a sfilare per le vie del quartiere, andando poi a concludere il gioioso percorso in piazza Martinelli. L’associazione ’’I Rioni di San Sisto’’ha dato il meglio ed ha speso tante energie, giorni e giorni di lavoro, per far rivivere la magia del Carnevale e realizzare i bellissimi carri.

Nei giorni scorsi al cantiere del Carnevale c’è stata anche la visita del sindaco Andrea Romizi e di altri rappresentanti della istituzioni, a testimonianza di quanto il Carnevale sia radicato nella tradizione cittadina. Per costruire un carro ci vuole davvero tanta dedizione e almeno una ventina di esperti ’carristi’ e volontari ogni sera, a ridosso dell’evento, si sono dati il cambio per portare a compimento l’opera. Per la costruzione dei carri, come ha spiegato alla vigilia delle sfilate Fabrizio Bovi, segretario dell’associazione I Rioni, sono stati impiegati 100 kg colla, 100 kg di carta e 1000 kg di ferro. Quattro i carri allegorici che hanno sfilato ieri: il rione Perugia2 ha presentato Avatar, the way Of water, il rione Torre - Gimo ai baracconi, il rione ‘L toppo - Greese! Ritorno agli anni ‘50 e il rione ‘L cedro - Viky il Vichingo. Dopo la prima sfilata il prossimo appuntamento sarà per il 19 febbraio per le vie del quartiere (inizio ore 14,30; chiusura di viale San Sisto alle 13,30) e quello finale sarà il 21 febbraio nel centro storico di di Perugia dove, alle 10,30, arriveranno i carri che si posizioneranno intorno alla Fontana Maggiore per poi iniziare la sfilata in corso Vannucci alle 14,30. Il 18 Febbraio in cartellone c’è anche il “Carnival Party” cena spettacolo al Cral della Perugina con live music ‘80.