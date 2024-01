Carnevale dei ragazzi. Mercoledì su il sipario

FOLIGNO Si alza il sipario sul Carnevale dei ragazzi di Sant’Eraclio. Il ricco programma prenderà il via il 24 con l’apertura dell’ Osteria del Carnevale nei locali della taverna del Rione Badia, evento che precede la prima sfilata dei giganteschi carri allegorici, domenica 28 gennaio. Le altre due sfilate si svolgeranno il 4 e l’11 febbraio. Ad illustrare la rassegna carnevalesca Fabio Bonifazi, presidente dell’associazione dei ragazzi del Carnevale che ha evidenziato "la sovvenzione annuale di 20mila euro deliberata dal Comune di Foligno per la durata di cinque anni a sostegno della manifestazione". Anche quest’anno verrà assegnato il premio “Alfio Pace“, presidente del Carnevale negli anni 70 e 80. Oltre alla sfilata dei carri, nelle tre domeniche, nel Castello dei Trinci di Sant’Eraclio, dalle 15 alle 18, artisti di strada metteranno in scena lo spettacolo “Le nuove avventure di Alice nel paese delle meraviglie“, a cura dell’Academy Circus del Carnevale. Il sindaco Stefano Zuccarini: "Scelta convinta quella dell’amministrazione comunale di riconoscere, tramite una convenzione con la Quintana e I Primi d’Italia, un contributo annuale per dare continuità a questa manifestazione".