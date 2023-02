Carnevale da record a Sant’Eraclio "Ora pensiamo all’edizione estiva"

FOLIGNO – Tre sfilate (foto) e altrettanti successi. Per la massiccia presenza di pubblico e per l’entusiasmo suscitato dai giganteschi carri allegorici e dai gruppi mascherati che hanno sfilato in passerella lungo le vie della frazione di Sant’Eraclio in occasion del ’Carnevale dei ragazzi’. "Penso di poter dire – ha spiegato soddisfatto Fabio Bonifazi, presidente dell’Associazione Carnevale di Sant’Eraclio – che quella di quest’anno, dopo 2 anni di sosta forzata per la pandemia, è stata una rassegna record sotto ogni punto di vista. Il pubblico ha risposto alla grande, a conferma che il Carnevale di Sant’Eraclio supera ormai i confini regionali. Un successo che premia l’impegno e la professionalità di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei sei giganteschi carri allegorici. La massiccia partecipazione di pubblico – conclude Bonifazi – ci dà la spinta per guardare con ottimismo all’edizione estiva della Rassegna Carnevalesca". Per quanto riguarda i due premi, ’’Alfio Pace’’ e ’’Mauro Orlandini’’, assegnato al miglior carro della rassegna, a fare il pieno è stato il carro "A tutta birra…Oktoberfast...e che Festa", opera realizzata dal Cantiere Cartoons che si è aggiudicato entrambi i trofei. Successo anche per l’Osteria del Carnevale allestita nei locali del Rione Badia che chiuderà i battenti questa sera. La rassegna si è chiusa nel pomeriggio di domenica con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

C.Lu.