Carnevale, a Perugia tornano i carri allegorici

Finalmente ritorna. Dopo uno stop di due, lunghissimi anni a causa della pandemia, Perugia ritrova oggi tutta l’allegria e i colori del tradizionali e amatissimo Carnevale di San Sisto con i suoi grandiosi carri allegorici pronti a sfilare tra coriandoli, maschere, musica e tanto divertimento.

Si riparte dunque con l’edizione numero 42, a riallacciare il filo rosso con la precedente edizione del 2020 (nelle foto). E oggi ecco il primo dei tre cortei organizzati dall’associazione Carnevale I Rioni. L’appuntamento è per il pomeriggio, dalle 14.30, con partenza dal quadrivio all’altezza della Biblioteca di San Sisto per sfilare lungo le vie del del quartiere e finire il giro in piazza Martinelli. Il secondo corteo, con le stesse modalità torna a San Sisto domenica prossima 19 febbraio mentre il 21 febbraio, Martedì Grasso, i carri allegorici arriveranno in centro storico: alle 10.30 si posizioneranno intorno alla Fontana Maggiore per poi iniziare la sfilata in corso Vannucci alle 14.30. Sabato 18 c’è anche “Carnival Party”, cena spettacolo al Cral della Perugina con live music anni ‘80.

Ed eccoli i protagonisti delle festa: quattro carri allegorici, realizzati dai rioni di San Sisto, ispirandosi a temi divertenti con attenzione al mondo dei bambini, delle favole e del cinema.. Il rione Perugia2 sfila con il carro “Avatar, the way of water“, il rione Torre punta su “Gimo ai baracconi“, il rione ‘L toppo presenta il carro “ Grease! Ritorno agli anni ‘50“ e il rione ‘L cedro “Viky il Vichingo“. La sfilata sarà accompagnata oggi dalla marching band MiWA, una street band di simpatici personaggi che cattureranno l’attenzione di grandi e piccini, domenica 19 sarà la volta della banda Amici dell’Arte di San Sisto.

Per realizzare i quattro carri, racconta Fabrizio Bovi segretario dell’associazione I Rioni, "sono stati impiegati 100 chili colla, 100 chili di carta e 1000 chili di ferro. l’idea del carro e la costruzione della sagoma è realizzata dai carristi, cioè le persone con più esperienza, poi nella fase successive vengono coinvolti i volontari, famiglie del quartiere, ragazzi e associati, che dipingono e aiutano a ricoprire il carro con la carta pesta" . A San Sisto è grande l’orgoglio di ripartire." In questo tempo che è sembrato a tratti infinito – dice il presidente dell’associazione, Federico Boncio – abbiamo cercato tutte le strade possibili per mantenere in vita lo spirito aggregativo, che è la nostra linfa vitale".

Sofia Coletti