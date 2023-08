Carmen Consoli in Valsorda Trionfo tra musica e natura

La "cantantessa" Carmen Consoli conquista il pubblico di Suoni Controvento, accorso in massa a Valsorda per l’esibizione dell’artista siciliana, tornata sulla cresta dell’onda dopo alcuni anni di pausa. Un’ora e mezza di musica serrata, segnata dai più grandi successi come Amore di plastica, In bianco e nero, Fiori d’arancio, Parole di burro, L’ultimo bacio, Confusa e felice. Look minimal e palco altrettanto, per catalizzare l’attenzione solo sulla sua voce e l’obiettivo è raggiunto. Il pubblico, confluito a Valsorda fin dalle 12, canta tutte le sue canzoni seduto sull’erba come prevede il format. E lei "evangelizza", come ha detto, raccontando pezzi di vita e aforismi che l’hanno guidata nella composizione della sua musica. Il tutto fino alla conclusione con l’omaggio inevitabile a Franco Battiato. Tra il pubblico anche il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che ha omaggiato la cantantessa con un mazzo di fiori. La Consoli non si è sottratta al pubblico e ha salutato anche il gruppo di fan diversamente abili arrivati grazie al servizio dell’Unitalsi.