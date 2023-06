Carlo Pagnotta riceve l'Albo d'Oro di Umbria Jazz, "Non ero emozionato"

"Pagnotta senza Albo d’Oro? Era una grave mancanza che dovevamo colmare". Ha pochi dubbi il sindaco Andrea Romizi nell’annunciare la massima onorificenza a uno dei fondatori e all’attuale direttore artistico di Umbria Jazz. Il primo cittadino, dopo il discorso sul XX Giugno incentrato sul coraggio, il valore, l’accoglienza e la tenacia dei perugini, ha consegnato il riconoscimento in una Sala dei Notari semi-vuota (cosa che accade da anni in questa occasione). Ma ciò non toglie il significato dell’Albo d’Oro a Pagnotta, che ha candidamente ammesso di "non essere emozionato". La nostra città e l’Umbria sono l’ammirato palcoscenico che richiama ogni anno turisti ed appassionati da tutto il mondo ed a cui Carlo Pagnotta, con la sua opera e le sue capacità, ha dato e

continua a dare crescente ed indiscusso prestigio" ha aggiunto il sindaco. "Questa onorificenza è più per la manifestazione che per me, è per chi lavora tutto l’anno a Umbria Jazz – ha affermato Pagnotta –. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito fin dall’inizio a creare il festival". Il direttore ha ricordato la recente scomparsa di Adriano Mazzoletti: "Con lui negli anni Cinquanta iniziammo l’avventura dell’Hot Club, poi diventato Jazz Club Perugia. A quei tempi è nata l’idea del festival". Un ringraziamento lo ha rivolto anche ad Alberto Provantini, scomparso nel 2014, tra i promotori di Umbria Jazz in qualità di assessore regionale con delega al turismo. "Spero che fra 50 anni – ha concluso – la stessa onorificenza ci sia per chi ci succederà. Non ho mai pensato che sarei diventato da appassionato di jazz un addetto ai lavori. Sono molto soddisfatto di questo traguardo".

M.N.