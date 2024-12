Carlo, Francesco e Chiara: "Acutis con i nostri santi"

E ’in libreria "Carlo Acutis sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali non fotocopie" (Edizioni Francescane italiane), il volume scritto dal vescovo Domenico Sorrentino, prima opera sul giovane beato ‘millennial’ e futuro santo con la canonizzazione fissata per il prossimo 27 aprile. Nel libro, aperto con un pensiero autografo di Papa Francesco, monsignor Sorrentino risponde a domande ricorrenti su Carlo Acutis, mettendone a fuoco la santità alla luce del detto a lui caro: "Tutti nasciamo originali, tanti muoiono fotocopie".

Sarà presentato mercoledì 18 dicembre, alle ore 17, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, a Perugia. Il libro lo spiega e rivela dettagli inediti di alcuni momenti degli anni in cui il corpo del prossimo santo è rimasto nel cimitero di Assisi, fino a quando è stato trasferito – dopo il decreto sullla sua venerabilità – al Santuario della Spogliazione, fino alla beatificazione avvenuta nella Basilica Superiore di San Francesco e agli ultimi passi che ormai lo portano sugli altari del mondo, dopo il miracolo di guarigione avvenuto per una giovane del Costa Rica con la quale l’autore è in dialogo. In primo piano è il rapporto tra Francesco e Carlo, il "gigante" e il "bambino", il giovane assisano figlio del ricco mercante Bernardone che si spoglia fino alla nudità e il ragazzo milanese, bello e benestante, al quale è stato chiesto a 15 anni di spogliarsi della sua vita e della sua giovinezza, e che sta calamitando migliaia e migliaia di giovani in tutto il mondo. "Questo libro – dice monsignor Sorrentino – presenta ai giovani, e non solo, questo straordinario ‘team’ di Francesco di Assisi e Carlo Acutis, che si è formato nello stesso luogo, a distanza di ottocento anni, e che sta cambiando il volto di Assisi con ondate di pellegrini che si aggiungono a quelle classiche di segno francescano, suscitando uno straordinario interesse in tutto il mondo".