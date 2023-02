Carizia a Lifu: lasciate le poltrone

UMBERTIDE - Ha il sapore della porta sbattuta in faccia agli alleati la mossa di Liberailfuturo, che ieri ha presentato la candidatura a sindaco di Pier Giacomo Tosti (ancora) attuale assessore al Bilancio della giunta di centro destra. Una corsa in solitaria (un addio al centrodestra?) quella di Lifu, che rivendica "una proposta concreta, libera e slegata dai partiti". Oltre al merito, a creare un vulnus nell’alleanza il metodo, visto che il sindaco Luca Carizia pare sia venuto a conoscenza della scelta dell’alleato dalla stampa. E il fastidio, che già l’altro ieri era trapelato dal Palazzo dopo la nota che annunciava la candidatura di Tosti, ieri mattina si è trasformata in una gelida intimazione a Lifu di mollare fin da subito le poltrone di assessori al Bilancio (lo stesso Tosti) e Cultura (Sara Pierucci).

Scrive il sindaco Carizia (nella foto con Tosti quando tutto andava bene): "Sono fortemente rammaricato per la scelta fatta dagli assessori Tosti e Pierucci. Mi sarei aspettato un atteggiamento totalmente diverso vista la completa collaborazione che si è instaurata nel corso di questi anni. A questo punto mi aspetto un atto di grande serietà politica conseguente a quanto dichiarato da parte degli assessori Tosti e Pierucci. In ogni caso ricordo che LiberaIlFuturo non era parte al primo turno della coalizione di centrodestra che mi ha candidato a sindaco". Già, perché Lifu nasce da una costola di quell’Umbertide partecipa, inizialmente alleata del centro destra e poi spaccatasi, finita il parte al governo della città come Lifu ed in parte all’opposizione come Up, quest’ultima ora tornata nelle file del centro sinistra dopo quattro anni di veleni. Ma la politica - così è se vi pare - è anche questo.

Pa.Ip.