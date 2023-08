Caritas Spoleto: 5.600 pasti offerti in 4 mesi ai più bisognosi

Crisi economica e conflitto bellico tra Ucraina e Russia favoriscono l’inflazione anche a Spoleto, ma la Caritas diocesana, diretta da don Edoardo Rossi rimane vicina alla fasce più deboli sempre più in difficoltà. A definire il quadro di una situazione piuttosto critica è il bilancio della stessa Caritas, relativo ai primi quattro mesi del 2023. Il dato più rilevante riguarda la mensa. Alla Locanda "Ponziano Benedetti" vengono accolte mediamente 50-60 persone bisognose al giorno, per la metà circa con consumazione al tavolo. I pasti forniti in quattro mesi sono ben 5.600. La locanda è stata sensibilmente sostenuta da risorse alimentari donate da catene commerciali presenti sul territorio e dalla collaborazione con istituti scolastici, oltre che dal "dono" dei numerosi e preziosi volontari. All’attività della mensa si aggiunge anche quella della distribuzione di pacchi contenenti prodotti alimentari.

Sul fronte degli aiuti per persone e famiglie in difficoltà economica sono stati effettuati interventi per emergenza abitativa per 1.700 euro, mentre per l’acquisto di beni essenziali la Caritas ha potuto contare su un fondo di 10.200 euro (pagamento utenze, prestazioni sanitarie, affitti, collocamenti alberghieri per emergenze). Particolarmente significativa anche l’attività dei tre centri distribuzione indumenti con oltre 100 pantaloni consegnati tra uomini e donne, oltre 50 paia di scarpa, ma anche indumenti intimi e sportivi e vestiti per bambini.