Caritas: "Povertà in forte crescita" All’Emporio oltre 1.300 persone

"Ci arrivano giornalmente richieste per famiglie che si trovano nell’impossibilità di far fronte alle spese ordinarie e segnalazioni della presenza sul territorio di un numero crescente di persone prive di alloggio, per le quali, apriamo dei brevi soggiorni in alberghi disponibili ad accoglierli; numerosi anche i casi di chi ha difficoltà a entrare o rientrare nel mondo del lavoro, per i quali cerchiamo di attivare dei tirocini formativi per l’assunzione nelle aziende della zona": la Caritas diocesana traccia un bilancio delle sue attività verso i bisognosi, purtroppo in forte crescita. All’Emporio della Solidarietà San Giorgio nel 2023, (che offre spesa ai meno abbienti di beni di prima necessità), ci sono stati 5.630 accessi, per un totale di 1.347 persone: sono stati distribuiti beni di prima necessità - tra acquisti, donazioni e cessioni gratuite - per circa 120 mila euro. La mensa della Caritas, aperta in presenza 6 giorni su 7 (nelle giornate festive è previsto l’asporto) prepara quotidianamente i pasti per 25-30 persone in sede e 45 da asporto: nei 12 mesi appena trascorsi sono stati distribuiti beni alimentari per un totale di circa 90 mila euro.

"Molte informazioni giungono alla nostra sede – riferisce la Diocesi – attraverso la rete dei centri di ascolto, passaggio fondamentale che mette in luce la vulnerabilità delle nostre comunità, ma anche l’importanza di fare rete". "L’attenzione al prossimo ha mosso i nostri cuori e diretto le nostre azioni verso una serie di attività volte ad aprire ulteriormente gli spazi della carità, per rispondere alle sempre maggiori esigenze del territorio", precisa ancora la diocesi che, attraverso le opere segno di Caritas e i fondi Cei 8xmille ha sostenuto con un budget di 28 mila euro le famiglie che per una serie di ragioni, non sono state nella possibilità di far fronte alle spese di utenze e affitti.

Inoltre, per l’emergenza causata dai vari conflitti nel mondo, dalle povertà estreme di paesi vicini e lontani, Caritas si è impegnata ad assistere persone e famiglie che si sono rifugiate in zona, sia attraverso l’accesso alle misure di accoglienza in convenzione con la Prefettura di Perugia, sia attraverso la partecipazione a progetti di Caritas Italiana e tramite donazioni private: al momento vengono assistiti in maniera continuativa 15 nuclei familiari ed altrettante persone singole, per un totale di più di 45 presenze nelle strutture. Caritas rivolge un ringraziamento ai volontari, ai cittadini e ai parroci che hanno messo a disposizione case ed appartamenti.