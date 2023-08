CariOrv a passo spedito Tra risanamento e rilancio

ORVIETO -Prosegue con successo la fase di risanamento e rilancio della Cassa di risparmio di Orvieto il cui controllo è stato acquisto dal Mediocredito centrale al termine di un decennio faticoso e tutt’altro che esaltante nel corso del quale il socio di maggioranza era stata la Banca Popolare di Bari. La Cassa di Risparmio ha chiuso il primo semestre dell’anno con una crescita del 31% dell’utile netto a 3,04 milioni di euro contro i 2,32 milioni di euro al 30 giugno 2022. In particolare, l’istituto segnala l’aumento di oltre il 10% del margine di intermediazione "grazie all’incremento dei volumi e dei tassi di interesse di mercato". Salgono gli impieghi a 1,17 miliardi di euro mentre la raccolta diretta da clientela è "pressoché stabile a 1,08 miliardi di euro" e si registra un incremento della raccolta indiretta a 525,51 milioni di euro (507,49 milioni al 31 dicembre 2022) "principalmente per effetto dell’incremento del comparto della raccolta amministrata". L’incidenza percentuale dei crediti non-performing lordi rispetto al totale impieghi lordi si posiziona all’8,44%, "in ulteriore calo rispetto al 9,27% di fine 2022". Analogamente, si riduce l’indicatore al netto delle rettifiche di valore pari al 2,98% (3,45% al 31 dicembre 2022)