“Cardinalini“ apre ad Acquasparta. Previsti 180 nuovi posti di lavoro

ACQUASPARTA Previsti 180 nuovi posti di lavoro nello stabilimento che Cardinalini spa avvierà ad Acquasparta. Il progetto sarà presentato lunedì alle 18 a Palazzo cesi dal sindaco Giovanni Montani, dall’architetto Picchiarati e dalla famiglia Cardinalini, che produce abbigliamento per marchi internazionali della moda. "Per l’amministrazione comunale – dichiara il sindaco Montani - si tratta di un grande traguardo che dimostra come i rapporti e le interlocuzioni continue presso gli enti preposti, le associazioni di categoria e le imprese stanno dando i loro frutti. Oltre alla Cardinalini, infatti, altre società importanti stanno avviando considerevoli investimenti nel nostro territorio e nei prossimi mesi e anni avremo altre novità produttive di livello, che porteranno nuovi posti di lavoro, investimenti e opportunità dirette e indirette.

Ringraziamo la famiglia Cardinalini che ha scelto di investire da noi, spostando l’intero asset produttivo". L’inaugurazione del nuovo sito, attualmente in fase di costruzione, avverrà entro il 2024. Sempre il Comune ricorda che la Cardinalini & C. spa, con oltre sessant’ anni di esperienza, ha annunciato che la nuova area produttiva occuperà circa 6mila metri quadri prevedendo circa 180 nuovi posti di lavoro.

La famiglia Cardinalini, spiega sempre l’amministrazione comunale, precisa che l’operazione rappresenta allo stesso tempo il consolidamento e la continuazione di una storia imprenditoriale tutta umbra portata avanti, con grande professionalità, da ben tre generazioni e che ora trova nel nuovo progetto l’opportunità di una crescita produttiva e tutto ciò che ne consegue in termini occupazionali