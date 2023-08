Carceri Perugia: Puletti scrive al Ministro, "Una situazione insostenibile"

Una lettera al ministro Carlo Nordio, e ai sottosegretari Delmastro, Delle Vedove e Ostellari, sulla "situazione insostenibile nelle carceri di Spoleto e Terni, per rappresentare la grave situazione vissuta ormai quotidianamente dagli operatori carcerari, dopo un confronto avvenuto in Regione con i sindacati umbri di polizia penitenziaria". E’ l’iniziativa di Manuela Puletti, consigliera regionale della Lega, che ha inviato la lettera dopo quello che definisce "un confronto particolarmente costruttivo, nel quale sono state rappresentate le principali criticità da parte degli agenti di polizia penitenziaria e si è ricordato quanto portato avanti dalla Lega". La consigliera ricorda tappe come "un emendamento alla proposta di risoluzione per fermare l’arrivo di ulteriori detenuti psichiatrici, da fuori regione, nel carcere di Spoleto; una mozione per verificare se nelle strutture ospedaliere ci siano strumenti di diagnostica per immagini funzionanti ma inutilizzati da donare alle carceri" fino alla possibilità di "riportare la sede del Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria in Umbria. "E’ questo il motivo principale – dice – che mi ha indotto a inviare una missiva al Ministero della Giustizia, per porre l’attenzione su situazioni già conosciute, ma non risolte, visto che l’algoritmo col quale vengono destinate le risorse di polizia, in modo asettico, penalizzerebbe l’Umbria". Auspicabile "l’istituzione dei Centri di permanenza per i rimpatri in Umbria e l’istituzione di un commissariato nel comune di Gubbio".