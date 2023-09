"Carceri, personale sotto organico" Ma solo a Terni c’è sovraffollamento

Il personale di tutti gli Istituti penitenziari dell’Umbria è sotto organico ma uno solo, quello di Terni, è interessato dal problema del sovraffollamento. È quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate dal procuratore generale dell’Umbria, Sergio Sottani, proprio davanti al carcere di vocabolo Sabbione in occasione di una visita alla struttura. Il magistrato, infatti, ha programmato due giorni di visite nelle carceri umbre: ieri negli Istituti di Spoleto, Terni e Orvieto, mentre oggi sarà in quello di Perugia-Capanne. "Le case di reclusione umbre – così il procuratore generale – si caratterizzano per l’intensa attività di rieducazione. Il problema del sovraffollamento è relativo solo all’Istituto di Terni, mentre gli altri non hanno particolari criticità da questo punto di vista. Sicuramente il problema comune è quello della carenza di organico. Il carcere deve essere un momento qualificante della società civile, sia perché lo Stato si prende cura delle persone che reclude tutelandone la dignità e l’aspetto personale, poi perché deve iniziare una delicata attività di rieducazione. Per fare questo ci vuole personale che sia assolutamente al completo sul piano dell’organico e purtroppo, anche in Umbria, questo non sta succedendo".

"La Procura generale - conclude il magistrato – cerca di recepire le istanze del personale e dei detenuti e di tradurle in attività di coordinamento con le Procure, ad esempio penso ad attività d’indagine sull’ introduzione in carcere di sostanze stupefacenti e cellulari; più in generale può svolgere attività di coordinamento per migliorare le attività delle Procure del distretto".

Ste.Cin.