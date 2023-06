Spoleto, detenuto aggredisce due agenti e ne manda uno all'ospedale. L'ira del sindacato

Spoleto, 28 giugno 2023 - L'ennesima aggressione ad un sovrintende della Penitenziaria nel carcere di Spoleto riaccende il dibattito sulla sicurezza del personale e sulla necessità di potenziare l'organico. "La situazione è sempre più grave e merita l'urgente e giusta attenzione da parte dei vertici dipartimentali e ministeriali'': lo afferma il segretario nazionale per l'Umbria del sindacato autonomo polizia penitenziaria Fabrizio Bonino, riferendo quanto avvenuto nelle ultime ore nella Casa di reclusione: ''Ieri pomeriggio, in un reparto detentivo, si è consumato un grave episodio di aggressione ad un sovrintendente della Polizia Penitenziaria. Esattamente dopo due mesi che era accaduto un fatto similare a danno di un altro sovrintendente, un detenuto di origini pugliesi, ha improvvisamente aggredito per futili motivi due poliziotti, riuscendo a colpire il poliziotto al volto e lasciandolo a terra sanguinante è fuggito all'interno della sua stanza detentiva".

"L'agente soccorso da altri colleghi è stato dapprima medicato nell'infermeria e poi inviato al pronto soccorso dell'ospedale di Spoleto con prognosi di 21 giorni. Il detenuto - prosegue Bonino - non è nuovo a tali comportamenti contro i poliziotti, avvenuti in passato in altri istituti ed anche a Spoleto era quasi arrivato a picchiare un altro poliziotto, ma il provveditore rispose negativamente alla richiesta di trasferimento''.

''Si doveva giungere a questo - denuncia Bonino -. Occorrono sezioni detentive e modalità di custodia per detenuti violenti che non intendono reinserirsi. Esprimiamo la nostra solidarietà al collega ferito con gli auguri di una pronta guarigione, ma a Spoleto il discorso è molto più grave perché gli agenti sono troppi pochi tanto da non riuscire a fruire delle ferie spettanti, i posti di servizio sono sotto i livelli minimi di sicurezza e dal Dipartimento e Provveditorato non prendono atto che l'istituto è al collasso".

Alcuni giorni fa in una lettera unitaria firmata da tutte le sigle sindacali è stato dichiarato lo stato di agitazione prevedendo di fare un sit-in di protesta i primi giorni di luglio, ma ancora nessuna risposta dal Provveditore per un incontro urgente. "La verità è sconcertante - conclude il Sappe Umbria. - La Polizia penitenziaria di Spoleto si sente abbandonata da chi dovrebbe invece risolvere i problemi, gravi e reali!".

Alla voce di Bonino si aggiunge quella del segretario generale Donato Capece: "A questo hanno portato questi anni di ipergarantismo nelle carceri, dove ai detenuti è stato praticamente permesso di auto gestirsi con provvedimenti scellerati 'a pioggia' come la vigilanza dinamica e il regime aperto, con detenuti fuori dalle celle pressoché tutto il giorno a non fare nulla nei corridoi delle Sezioni. E queste sono anche le conseguenze di una politica penitenziaria che invece di punire, sia sotto il profilo disciplinare che penale, i detenuti violenti, non assumono severi provvedimenti. Il personale non ha ancora ricevuto i previsti guanti anti-taglio, caschi, scudi, kit antisommossa e sfollagenti promessi dal Dap - continua Capece - La situazione delle carceri italiane, per adulti e minori, è allarmante per il continuo ripetersi di gravi episodi critici e violenti che vedono sempre più coinvolti gli uomini e le donne di questo Corpo".