"Ferie negate, stress psicofisico": al carcere di Spoleto scoppia la protesta

Spoleto, 23 giugno 2023 - Ferie ridotte, personale all'osso, carichi di lavoro eccessivi: è stato d'agitazione del personale al carcere di Spoleto. A dichiararlo sono le rappresentanze sindacali della sigle Sappe, Sinappe, Uil Pa Pp, Uspp, Cisl Fns Pp e Cgil Fp Pp.

Le ragioni della protesta sono contenute in una lettera inviata al provveditore regionale di Toscana/Umbria Pierpaolo D’Andria e alla direttrice del carcere Bernardina Di Mario, in cui i sindacati chiedono che "ci sia un reale interessamento e soluzione al problema della grave carenza di organico del ruolo agenti/assistenti, che ormai ha oltrepassato il limite, tanto che siamo giunti al collasso dell'intera organizzazione dei servizi della Polizia Penitenziaria utili a mantenere l’ordine e la sicurezza".

Nella lettera inviata al provveditore e alla direzione viene inoltre ricordato che "l'11 maggio e il 6 giugno si sono tenute due riunioni sindacali con la direzione di Spoleto, dalle quali nonostante la contrarietà dei sindacati è scaturita una presa di posizione della direzione molto drastica, riorganizzando, anzi tagliando posti di servizio in determinati orari per poter consentire al personale di fruire almeno di due settimane di ferie estive a fronte delle tre spettanti alla quasi totalità dei poliziotti che hanno mediamente 32 anni di servizio e 52 anni di età".

Ed ancora: "Proprio a causa dell'assenza di un organico sufficiente a garantire il mantenimento dei servizi nevralgici ed insopprimibili dell'Istituto - dicono le sigle sindacali - la direzione ha cambiato l'assetto organizzativo dei turni di servizio riducendo sotto i livelli minimi di sicurezza alcuni posti e disponendo turni di lavoro su 3 quadranti alla totalità del personale e, nei casi di ulteriore emergenza, ricorrendo all’utilizzo del personale reperibile o in congedo riposo e il prolungamento dell’orario di lavoro in entrata e in uscita oltre il servizio programmato".

Decisioni che secondo i sindacato creano gravi ripercussioni, anche psicologiche, sull'organico, tra cui "abbassamento dei livelli di sicurezza interna ed esterna con possibili ripercussioni anche in termini di ordine pubblico esterno; maggior sacrificio personale e carichi di lavoro aumentati per tutti i poliziotti in servizio nei singoli turni, nella quasi totalità di 8 ore anziché 6, con maggiore e conseguente stress psicofisico; stato di insicurezza sul posto di lavoro e rischi maggiori per l'incolumità fisica del personale, critici. Infine: violazione dell'articolo 36 della Costituzione, nello specifico del contratto di lavoro che prevede tre settimane di ferie estive a fronte di sole due concesse dalla direzione".