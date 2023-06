Pacchetto con hashish e cocaina lanciato nel carcere di Orvieto

Orvieto (Terni), 15 giugno 2023 – Un etto di hashish e mezzo etto di cocaina sequestrati in carcere a Orvieto. Lo rende noto il segretario nazionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe, Fabrizio Bonino, riferendo di una operazione eseguita oggi nel penitenziario orvietano.

La polizia penitenziaria – con il coordinamento el sostituto commissario Andrea Marricchi – ha impedito che l’ingente quantitativo di stupefacente arrivasse nelle mani della popolazione detenuta. Dall'esterno del carcere è stato gettato un pacchetto contenente lo stupefacente per approvvigionare i detenuti, ma gli uomini della Penitenziaria di Orvieto, e in particolare un assistente capo coordinatore presente in quell'area esterna, hanno impedito il buon esito della consegna.

Lo stupefacente – analizzato, repertato e pesato grazie anche all’ausilio tecnico degli uomini del commissariato di Orvieto – è stato sequestrato.

"Nonostante la cronica carenza del personale di polizia penitenziaria di Orvieto, esso – dice Bonino – si dimostra sempre vigile e presente. L'auspicio che rivolgo alle autorità penitenziarie tutte è che, questo ennesimo buon risultato degli uomini e delle donne del carcere Orvietano venga apprezzato e soprattutto valutato per ripristinare i numeri della pianta organica ormai drasticamente carente. Si auspica un’immediata proposta di encomio per l’assistente capo coordinatore che con zelo, esperienza e dedizione al proprio delicato incarico, ha brillantemente stroncato sul nascere lo spaccio delle droghe sequestrate all’interno dell’istituto. penitenziario”.