Carcere, ancora un caso di violenza Detenuto devasta la sala colloqui

"Ancora un episodio di violenza e follia si è vissuto nel carcere di Sabbione": la denuncia arriva dal segretario nazionale umbro del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Fabrizio Bonino che racconta il drammatico episodio avvenuto venerdì in carcere e quando un detenuto si è rifiutato di lasciare la sala colloqui e ha dato in escandescenze, devastando la stanza, con la complicità della convivente, davanti alla figlioletta sconvolta. "Poco dopo mezzogiorno – fa sapere il Sappe – un detenuto di 30 anni, laziale, recluso per reati di furto e ricettazione, si rifiutava di uscire dalla sala dopo il colloquio con la convivente. “Esco quando lo dico io”, sarebbero le parole usate con tono minaccioso dal detenuto rivolte al poliziotto addetto al controllo", Secondo il racconto di Bonino, poco dopo l’agente è tornato nella saletta, ma il detenuto ha insistito nel voler restare. A quel punto il poliziotto ha avvertito l’ispettore Sorveglianza generale che ha raggiunto la sala colloqui per richiamare il trentenne, ricordandogli che il tempo era scaduto già da un’ora. Il detenuto ha reagito con furia, rompendo sedie e tavolini e cercando di fare altrettanto con le telecamere interne, mentre la convivente cercava di barricarsi dentro la sala. "Questo gioco non mi piace", continuava a ripetere la bimba che ha assistito, sconvolta, alla devastazione della sala colloqui. La polizia penitenziaria è poi riuscita a riportare i due alla calma. "Una scena assurda e surreale – conclude Bonino – che solo per il professionale modo di agire della Polizia Penitenziaria non ha avuto conseguenze peggiori".

"Sono stati momenti di grande tensione" evidenzia il Segretario Generale Donato Capece, che evidenzia come la scellerata e folle protesta del detenuto è "sintomatica del fatto che le tensioni e le criticità nel sistema dell’esecuzione della pena in Italia restano costanti. E che resta fondamentale dare corso a riforme davvero strutturali nel sistema penitenziario e dell’esecuzione della pena nazionale, a cominciare dall’espulsione dei detenuti stranieri, specie quelli – e sono sempre di più – che, ristretti in carceri italiani, si rendono protagonisti di eventi critici e di violenza durante la detenzione". Capece mette sotto accusa la gestione delle carceri da parte dell’attuale Capo del Dap Giovanni Russo: "La sua gestione è fallimentare: non fa praticamente nulla, vive isolato dai “suoi” uomini e non sappiamo neppure che faccia abbia, essendo evidentemente allergico al confronto con i Sindacati. Non ci incontra e non fa nulla, quando invece dovrebbe intervenire con urgenza sulla gestione dei detenuti stranieri, dei malati psichiatrici, della riorganizzazione istituti, della riforma della media sicurezza".