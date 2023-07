Carabinieri, nuova guida Parafioriti debutta a Bastia

BASTIA UMBRA - Il sindaco Paola Lungarotti, nel corso di un incontro nella sede municipale, ha dato il benvenuto al maresciallo capo Claudio Parafioriti, nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra; è stata anche l’occasione per ringraziare il predecessore, luogotenente Gennaro Colella, passato ad altro incarico.

"A nome dell’amministrazione comunale e della città di Bastia gli auguri più sinceri di un ottimo lavoro al neo - comandante della locale Stazione dei Carabinieri del nostro Comune, maresciallo capo Claudio Parafioriti – dice il sindaco Lungarotti – Per la sua nuova attività operativa nel territorio comunale l’augurio di una proficua collaborazione sempre per il benessere e per la sicurezza del nostro territorio. Un grande ringraziamento – conclude il sindaco – al luogotenente Gennaro Colella per il suo operato e per la partecipazione attiva anche negli incontri con la cittadinanza. A lui i migliori auguri per il nuovo percorso che lo attende".

Il maresciallo capo Claudio Parafioriti, quarantaduenne originario della provincia di Messina, già vicecomandante della Stazione di Spello, per alcuni anni è stato impiegato presso il Nucleo Investigativo di Perugia. Il luogotenente Gennaro Colella è stato invece trasferito nell’ambito degli spostamenti decisi dai vertici militari presso il Comando Provinciale di Perugia dopo aver completato il suo incarico alla guida dei Carabinieri nel territorio comunale di Bastia Umbra.