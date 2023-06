Carabinieri, i custodi della sicurezza Droga, furti e violenze di genere i nemici da combattere ogni giorno

Presenza sul territorio, costante e capillare. Con una media di 106 pattuglie al giorno, per un totale, di 39.030 servizi, eseguiti in un anno dai militari delle 63 stazioni presenti nella provincia di Perugia. A cui si aggiungono le 43.200 chiamate di pronto intervento per 97.100 persone e 74.900 mezzi verificati. Sono alcuni dei numeri dell’attività dei Carabinieri, resi noti in occasione della ricorrenza dei 209 anni di fondazione dell’Arma.

Cerimonia che, a Perugia, si è svolta ai Giardini del Frontone, alla presenza del comandante della Legione Umbria, generale Gerardo Iorio. Tornando ai numeri, sono state 237 persone arrestate, di cui, 26 per furto e 12 per rapina, e 2.460 denunciate. Il contrasto allo spaccio di droga continua a essere uno degli ambiti centrali Ventiquattro i chili di stupefacente sequestrati, 78 gli arresti. Particolare attenzione, anche nell’anno appena trascorso, è stata dedicata alla violenza di genere: raccolte 176 segnalazioni da "codice rosso", 24 gli arresti. Sul fronte della sicurezza stradale, sono state sequestrati 240 mezzi, 102 sono stati fermati. Quattordici le denunce per omicidio stradale, 216 per guida sotto l’effetto di alcol e 41 per guida sotto effetto di stupefacenti.

Il gruppo Carabinieri Forestali di Perugia ha segnalato all’autorità giudiziaria 294 persone, elevando 1196 contestazioni per un valore di oltre 686.000 euro, operando 46 sequestri penali e 58 amministrativi nell’ambito di oltre 27.752 controlli. Mentre il Nas ha effettuato 1.320 ispezioni, denunciato 201 violazioni penali, 239 contestazioni amministrative, elevato contestazioni amministrative per 204.300 euro e sequestrato strutture per 6.333.000 euro. Ancora: il Nucleo per la tutela del patrimonio culturale ha arrestato una persona e ne ha denunciate 28 per contraffazione e illecita commercializzazione di opere d’arte, con circa 422 beni archeologici ed antiquariali rinvenuti e 2 falsi sequestrati. Il Nucleo ispettorato del lavoro ha effettuato 310 ispezioni, controllando oltre 1.034 posizioni lavorative e individuando 146 lavoratori "in nero", 413 irregolari, 25 clandestini, per 168 denunce penali, 64 provvedimenti di sospensione delle attività e 850 sanzioni amministrative per un totale di 2.065.000 euro. Inoltre, 57 persone sono state denunciate poiché ritenute responsabili di indebita percezione del reddito di cittadinanza, per un danno di in quasi 409mila euro. Proprio in tema di lavoro, il generale Iorio, ricordando i 47 militari feriti in servizio, ha ricordato come l’attività dell’Arma sia vicina agli imprenditori onesti che "lavorando, creano lavoro".