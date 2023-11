Carabinieri dell’Umbria in festa . Celebrazioni per la Virgo Fidelis Cerimonia solenne al comando Legione Umbria per la Virgo Fidelis. Inaugurazione monumento ai carabinieri caduti nell'adempimento del dovere. Partecipazione madri dei caduti, comandante della Legione e arcivescovo. "Onoreremo il loro sacrificio con i nostri comportamenti".