Carabiniere in libera uscita scopre gruppo di sudamericani con carte di credito rubate

ORVIETO - Il sesto senso di un carabiniere dell’aliquota operativa di Orvieto,libero dal servizio, ha permesso di individuare un gruppo di quattro sud americani che con alcune carte di credito, poi risultate rubate, stavano facendo acquisti in alcuni negozi del centro commerciale "Porta di Orvieto". Il militare, nel mentre si trovava all’interno del centro commerciale per degli acquisti, ha notato un gruppo di sud americani che per atteggiamento e modo di fare destavano sospetto, tanto che si è avvicinato a uno di loro, e dopo essersi qualificato ha proceduto al controllo, nel frattempo gli atri tre, notato che il loro amico era incappato in un controllo di polizia, in maniera frettolosa hanno lasciato il centro commerciale, liberandosi di alcune carte di credito, che poco prima avevano utilizzato per fare acquisti in alcuni negozi di abbigliamento, per un valore di 2100 euro. L’uomo è stato denunciato.